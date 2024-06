L'errore del ministro della Cultura. Il padre dell'astronomia moderna visse dal 1564 al 1642, dopo la scoperta dell'America (1492)

Nuovo scivolone del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Secondo l’esponente del governo Cristoforo Colombo avrebbe agito in base alle teorie di Galileo Galilei, il quale però nacque molto dopo la morte del celebre navigatore italiano. Cristoforo Colombo “non ipotizzava di scoprire un nuovo continente, ma voleva raggiungere le Indie circumnavigando la terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei“, ha detto domenica il ministro della Cultura, durante un incontro alla manifestazione “Taobuk 2024 – Identità italiana, identità culturale” a Taormina. Il navigatore ed esploratore genovese approdò nelle Americhe nel 1492 e morì nel 1506 mentre il toscano Galileo Galilei, padre dell’astronomia moderna, visse dal 1564 al 1642.

Sangiuliano non è nuovo a gaffe di questo genere. Dai libri non letti durante il Premio Strega a Times Square ‘spostato’ a Londra, passando per Dante “fondatore del pensiero di destra”.

Renzi: “Sangiuliano gaffe che cammina, problema per Meloni”

“Meloni ha comunque i suoi problemi. Il Ministro della Cultura, ad esempio. Ieri Sangiuliano ha spiegato che nel 1492 Cristoforo Colombo seguiva le teorie di Galileo Galilei. Che però è nato nel 1564. Sangiuliano è una gaffe che cammina”. Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella sua enews.

“Ha votato come membro di una giuria letteraria dicendo candidamente che non aveva neanche aperto i libri. Ha detto che la celebre piazza di New York, Times Square, in realtà si trova a Londra. Ha dato a Colombo una capacità di preveggenza visionaria – aggiunge – Ho finalmente capito perché appena insediato Sangiuliano ha azzerato il fondo per il Bonus18enni, la 18App: perché spendere soldi per un libro, per uno spettacolo a teatro o per un museo, quando si può diventare ministri dicendo un sacco di idiozie? Azzerare la 18App è stato per Sangiuliano un messaggio pedagogico ai giovani. Come dire: non spendete soldi nella cultura, ragazzi, in alcuni casi si può diventare ministri anche con l’ignoranza“.

Floridia (M5s): “Incompetenza Sangiuliano rappresenta esecutivo Meloni”

“Non passa giorno che Sangiuliano non decida di auto-infliggere a sé stesso, e regalare a noi, una perla di inadeguatezza. Dopo aver detto che Dante è il fondatore del pensiero di destra, dopo aver votato dei libri senza leggerli (al Premio Strega), e dopo aver confuso Londra con New York (‘quando uno pensa a Londra pensa a Times Square’), ieri il Ministro della Cultura ha detto che Cristoforo Colombo si è ispirato a Galileo Galilei. Peccato che Galileo non fosse nemmeno nato ai tempi di Colombo. Solo l’ennesima gaffe? Magari! La verità è che il Ministro Sangiuliano è la perfetta rappresentazione del Governo Meloni: pasticcione, permaloso, arrogante, ridondante e, cosa peggiore, incompetente. Al suo insediamento, Giorgia Meloni ha parlato a lungo di merito, una parola che oggi, però, risulta assai difficile riscontrare nel suo governo”. Così sui suoi canali social la senatrice M5S Barbara Floridia.

M5S: “Sangiuliano circumnaviga cultura con sua ignoranza”

“Cosa ha fatto di male un Paese come l’Italia, conosciuto in tutto il mondo per la sua cultura, per avere come ministro uno come Gennaro Sangiuliano? Dopo aver collezionato gaffe di ogni tipo, dopo aver giudicato i libri senza averli letti, dopo aver piazzato Times Square a Londra, ieri si è spinto a dire che Colombo avrebbe circumnavigato la terra sulla base delle teorie di Galileo, che nacque però diversi decenni dopo lo sbarco in America di Colombo. Con le sue dichiarazioni ogni giorno più imbarazzanti è Gennaro Sangiuliano a circumnavigare la storia e la cultura con la sua ignoranza. Se solo avesse un minimo di dignità farebbe un passo indietro rendendosi conto di essere inadatto del ruolo che riveste”. Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione cultura alla Camera e al Senato.

“La sua inettitudine è uno sfregio costante alla cultura italiana“, aggiunge il M5S attaccando il ministro della Cultura, finito al centro delle polemiche in queste ore per una gaffe pronunciata durante un intervento alla manifestazione ‘Taobuk 2024 – Identità italiana, identità culturale’ a Taormina in cui ha affermato che “Colombo non ipotizzava di scoprire un nuovo continente, voleva raggiungere le Indie circumnavigando la terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei”. Un errore storico: Colombo è sbarcato nelle Americhe nel 1492, mentre Galileo Galilei è nato nel 1564.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata