La senatrice attacca il fondatore del Movimento Cinque Stelle dopo l'ultimo intervento sul blog del comico

“Grillo è patriarcale e paternalistico. Non tutti hanno la saggezza di comprendere quando il proprio tempo è concluso”. Così la vicepresidente dei senatori M5S Alessandra Maiorino commenta con LaPresse il post pubblicato oggi dal fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo sul suo blog. Quanto ai giudizi di Davide Casaleggio, aggiunge: “Sembra uno di quei bambini che in spiaggia distruggono i castelli degli altri perché gelosi. Stesso livello di maturità”.

Grillo, nel suo intervento, ha attaccato un obiettivo non precisato che definisce “gli Altri”. “Forse arriverà un giorno in cui le istituzioni non saranno infestate dagli Altri, in cui non ci affideremo più a pifferai e decideremo autonomamente il nostro destino, in cui penseremo al futuro dei giovani e non dei vecchi. Forse, ma non è oggi questo giorno”, scrive il co-fondatore del Movimento.

