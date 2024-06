Dovrebbero tenersi in presenza ad Ameglia dove il governatore è agli arresti domiciliari

Il gip di Genova ha accolto la richiesta avanzata dal presidente (sospeso) della Regione Liguria Giovanni Toti di incontrare i leader politici dei partiti che supportano la sua maggioranza e alcuni esponenti amministrativi. L’istanza era stata avanzata dal suo legale Stefano Savi.

Toti è agli arresti domiciliari dallo scorso 7 di maggio nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione in Liguria. Gli incontri dovrebbero tenersi in presenza, e non da remoto, ad Ameglia nello Spezzino, dove il governatore è residente.

