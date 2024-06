Una rappresentante della Rete Studenti Medi del Lazio a margine della manifestazione antifascista

“Siamo stati vittime di un’aggressione fascista in quanto Rete degli Studenti medi e Sinistra Universitaria”. Così Tullia Nargiso della Rete Studenti Medi del Lazio, a margine della manifestazione antifascista in solidarietà degli studenti aggrediti avvenuta in piazza Vittorio a Roma. “Noi vogliamo una condanna – continua Nargiso – vogliamo che Casapound venga sciolta e vogliamo che esista una risposta antifascista all’interno di questo paese”.

