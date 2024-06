Il fondatore del Movimento si autointervista sul proprio blog: "Limite due mandati fondativo, dovrebbe essere legge"

“Come va il tuo rapporto con Conte?” “Ottimamente. E il tuo con te?” “Non scherziamo…”. Si apre così un'”Intervista a me stesso” pubblicato da Beppe Grillo sul proprio blog. Con il leader del M5S Giuseppe Conte “come si fa ad avere un cattivo rapporto? Ci ho provato ma non ci sono riuscito: non si scompone mai, ogni parola si scioglie… Siamo d’accordo, però, che non vogliamo scioglierci anche noi”, scrive ancora il fondatore del Movimento, che spiega a ‘se stesso’ cosa faranno insieme: “Hai notato che il simbolo dell’Altrove ha la forma di un’antenna? Ripartiremo da antenne puntate sui cittadini e da un’azione politica diversa. Siamo nati come irregolari che sognavano di cambiare il sistema”.

Sulla regola del doppio mandato “è comprensibile che chi oggi si trova al secondo mandato vorrebbe eliminarla. D’altronde l’istinto di sopravvivenza proviene dalla nostra natura animale, ed è insopprimibile. Ma lo scopo di ogni regola, in fondo, è di arginare i nostri istinti animali nell’interesse comune. Il limite alla durata dei mandati è non solo un principio fondativo del movimento, ma è anche un presidio di democrazia fin dai tempi dell’antica Atene. Come ho detto più volte, dovrebbe diventare una legge costituzionale, quantomeno per le cariche più importanti, come peraltro fece il congresso degli Stati Uniti dopo la morte di Roosevelt, che fu l’unico presidente americano ad aver fatto più di due mandati”.

Nell’assemblea costituente M5S lanciata dal leader Giuseppe Conte si parlerà di “come recuperare contatto, dialogo e azioni congiunte con gli attivisti, che sono sempre stati il combustibile del MoVimento. Ma al tempo stesso non possiamo discutere solo di regole di funzionamento interne, ma dobbiamo tornare a proporre idee radicali e visionarie, smarcandoci da una collocazione che è vecchia e superata da decenni. Parlare di sinistra e destra è come parlare di ghibellini e guelfi, anzi forse è meglio parlare di questi ultimi, perché tutti devono seguire l’Elevato” conclude il garante M5S.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata