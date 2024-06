Il tesoriere del Movimento 5 Stelle: "Beppe parla molto del tema della democrazia diretta"

Claudio Cominardi, tesoriere del Movimento 5 Stelle, si è recato in visita a Beppe Grillo che, come consuetudine quando è a Roma, alloggia all’hotel Forum. Alla fine dell’incontro ha risposto a qualche domanda dei cronisti presenti: “Non siamo entrati nel merito del voto delle Europee, lui vola sempre alto. Parla sempre di temi e di visione, non si ferma alla situazione, alla tornata elettorale. Il Movimento, si sa, subisce alti e bassi, non è una novità. Beppe parla molto del tema della democrazia diretta, degli strumenti partecipativi ad ogni livello, di ripartire dai comuni. Ha detto tantissime cose, si parla sempre di futuro”.

“Chi ha una visione, ha uno sguardo proiettato a dieci, venti, trent’anni. Nel simbolo, che rimarrà quello, c’è la data del 2050, quindi nessuno passaggio a vuoto è un trend. Certo, non va tutto bene ma quello che conta è portare i temi, visione e occuparsi della moltitudine”, ha concluso Cominardi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata