Il vicesegretario del Carroccio: "È stato il deputato M5S ad aggredire Calderoli"

“Donno ha aggredito il ministro Calderoli, ha provocato la Lega e il Centrodestra per svariati minuti, poi c’è stato un tafferuglio dato dalle provocazioni di Donno, continue e costanti. Mi è sembrata una sceneggiata da buffone qual è. I pugni da parte di Iezzi? A parte stigmatizzare il gesto non mi sembra che l’abbia colpito, si è buttato per terra. Una sceneggiata da personaggio che non ha nessuna credibilità. Mi sembra che i risultati conseguiti dai 5 Stelle alle europee li abbiano molto innervositi”: così il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, sulla rissa alla Camera durante la discussione sulla riforma dell’Autonomia nella quale il deputato leghista Igor Iezzi avrebbe colpito con dei pugni il collega Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle.

