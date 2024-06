Protagonista di 50 anni di storia italiana, è stato anche una figura controversa

Il 12 giugno del 2023 moriva a 86 anni all’Ospedale San Raffaele Silvio Berlusconi, protagonista indiscusso della vita pubblica italiana per più di 50 anni. Politico e imprenditore, quattro volte presidente del Consiglio e figura controversa della storia di questo Paese, Berlusconi inizia la sua carriera nel ramo dell’edilizia. Nel 1975 costituisce la società finanziaria Fininvest e nel 1993 dà vita alla società di produzione multimediale Mediaset, nella quale convergono altre società come Arnoldo Mondadori Editore e Silvio Berlusconi Communications. Nel 1986 corona il suo sogno calcistico: compra il Milan portando al club, sotto la sua guida, in 31 anni, 29 trofei in totale, di cui 8 scudetti e 5 Champions League. Nel 1994 annuncia la sua “discesa in campo”, l’ingresso in politica come leader del nuovo partito Forza Italia. Alle elezioni di marzo vince sconfiggendo la coalizione di sinistra guidata dal Pds di Achille Occhetto. Dopo la caduta del suo governo a causa del ritiro del sostegno da parte della Lega, Berlusconi passa all’opposizione durante i governi Dini, Prodi e D’Alema. Ritorna a Palazzo Chigi dal 2001 al 2006, dopo avere battuto l’Ulivo di Francesco Rutelli alle politiche, e dal 2008 al 2011, dopo aver fondato il Popolo delle Libertà, quando è costretto a dimettersi a causa dell’impennata dello spread e dei timori di default che aleggiano sull’Italia. In politica estera ha sempre manifestato posizioni atlantiste, pur coltivando un rapporto di forte amicizia personale con il presidente russo Vladimir Putin. Nel 2009 viene travolto dallo scandalo del “bunga bunga” e viene accusato di favoreggiamento della prostituzione minorile nel caso di Karima El Marough. Nel 2013 viene condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione per frode fiscale, unica sentenza di condanna in 36 processi conclusisi sempre con assoluzioni o prescrizioni. Decaduto da parlamentare per effetto della legge Severino, Berlusconi torna a Palazzo Madama nel 2022 grazie alla riabilitazione penale, dopo essere stato eletto in Senato nelle file di Forza Italia alle elezioni di quell’anno. Sposato due volte con Carla Elivira Dall’Oglio e Veronica Lario, padre di 5 figli, Berlusconi è stato legato sentimentalmente anche a Francesca Pascale e Marta Fascina.

