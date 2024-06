Unità, nessuna apertura a sinistre ed eco-fanatici, determinazione a cambiare l'Ue: questi i punti condivisi dai due leader

Colloquio mercoledì pomeriggio a Bruxelles tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e la numero uno del Rassemblement National francese, Marine Le Pen, per fare il punto della situazione dopo le elezioni europee ed elaborare una strategia in vista delle trattative per la nuova Commissione europea. Dopo l’incontro, fa sapere la Lega, i due leader hanno condiviso alcuni punti: unità del centrodestra, nessuna apertura a sinistre ed eco-fanatici, determinazione a cambiare questa Europa. Il colloquio è un antipasto dell’incontro con tutti i leader che compongono Identità e Democrazia. Secondo Salvini “i cittadini europei si sono espressi con grande chiarezza. Solo Macron e von der Leyen non se ne sono accorti”.

