Organizzata una messa e un pranzo in ricordo del Cavaliere, scomparso il 12 giugno 2023

A un anno dalla scomparsa di Silvio Berlusconi (12 giugno 2023), domani la famiglia si riunirà ad Arcore per una messa in ricordo del Cavaliere e un pranzo tutti assieme. A quanto apprende LaPresse da fonti vicine ai familiari, dovrebbero essere presenti i figli Marina, Pier Silvio, Eleonora, Barbara, Luigi, il fratello Paolo Berlusconi e l’ultima compagna Marta Fascina. Sul fronte politico, invece, Forza Italia ricorderà il leader fondatore in aula alla Camera, con interventi dei parlamentari azzurri, mentre il segretario Antonio Tajani aveva già annunciato la convocazione della segreteria del partito domani proprio per celebrare l’anniversario della morte del presidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata