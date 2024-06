Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera

“Vorrei far presente che mettere alla gogna un padre di famiglia per fatti accaduti quando poteva avere certo dei legami con gli irriducibili della Lazio è qualcosa che offende chi lo fa anche perchè sarei curioso di sapere come mai nessuno ha mai chiesto che fosse rimosso da quel giornale che ha puntato su questa campagna ignobile, un giornalista come Adriano Sofri che per 22 anni ha scritto su La Repubblica essendo condannato a 22 anni per essere il mandante dell’omicidio Calabresi. Questi sono i fatti”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

