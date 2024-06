Il leader della Lega interpellato sul voto a FI del fondatore del partito: "Ascolterò e valuterò"

“Ascolterò i militanti, di certo siamo di fronte a una scelta senza precedenti. E lo dico con la serenità di chi ha sempre avuto parole di massima stima e comprensione per Bossi, come è giusto che sia, tanto da citarlo più volte anche nel mio ultimo libro che gli ho dedicato. Ai suoi tempi, si veniva espulsi per molto meno, ascolterò e valuterò“. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista al quotidiano ‘Libero’ sul rischio espulsione per il Senatur, che stando a quanto è stato riferito ha votato alle Europee per Forza Italia, e per chi si è schierato con lui.

E alla domanda se il sorpasso di FI potrà cambiare gli equilibri di coalizione anche a livello locale, il segretario leghista replica così: “Assolutamente no, anche considerando che Forza Italia includeva i Moderati di Lupi, così come io ringrazio gli amici dell’Udc e del Partito Liberale per il sostegno che hanno dato ai nostri candidati. Cresciamo tutti, bene così, noi con 8 eletti a Strasburgo, gli amici di FI con 7”.

