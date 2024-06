La senatrice del Movimento entrando a Montecitorio per la riunione con Giuseppe Conte

“Le dimissioni di Conte chieste da Davide Casaleggio? Ma scusate Casaleggio chi è? È un eletto del Movimento? È un iscritto? È un attivista? Chi è? La base del Movimento 5 Stelle è con Giuseppe Conte. Evidentemente qualcuno ha colto l’occasione per montare un caso sul nulla” così la senatrice del Movimento Alessandra Maiorino entrando a Montecitorio per la riunione con Giuseppe Conte e i parlamentari M5S per fare il punto dopo il risultato alle europee. “Ci sono state delle lezioni europee in cui non abbiamo avuto un risultato splendido ma non si fa il processo a nessuno. Un errore fatto dal Movimento? La mia interpretazione che porterò stasera in riunione è che alcuni argomenti andavano trattati in maniera più netta. Non è tempo di mezze misure. Non è questione di Meloni contro Schlein, il mondo si sta ri-polarizzando e quindi è necessario prendere posizioni molto nette rispetto a questioni che riguardano il campo progressista. È una questione di postura che il movimento deve assumere più chiaramente. Per trasmetterlo meglio agli elettori e non perché non sia chiaro al nostro interno”.

