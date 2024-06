Il capogruppo di Forza Italia al Senato: "Berlusconi aveva un grande rapporto con lui"

“Berlusconi aveva un grande rapporto con Bossi”. Così Maurizio Gasparri, nella sede di Forza Italia a Roma in attesa dei risultati delle elezioni europee, rispondendo alle domande dei cronisti sulle presunte dichiarazioni di Umberto Bossi, secondo cui il fondatore della Lega avrebbe votato in questa consultazione elettorale proprio il partito di Antonio Tajani e non il Carroccio. “Può darsi anche tenendo conto dell’amicizia che ha avuto con Berlusconi, che gli è stato vicino anche in momenti di sofferenza personale”, ha continuato il capogruppo al Senato di Forza Italia, sorvolando sul dibattito interno alla Lega. “Bossi è un protagonista della vita politica italiana, se davvero ha votato Forza Italia sono contento”, ha affermato Gasparri, che ha continuato: “Mi riconosco più in un politico genuino come Bossi che nei grillini e nel ciarpame che ha invaso, per fortuna in calo vistoso, la politica all’insegna dell’ignoranza”. E ha concluso: “Gli ignoranti sono in regresso, questa è un’altra buona notizia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata