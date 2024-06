Il deputato dem dopo le proiezioni: "E' un gran risultato"

Marco Furfaro è soddisfatto per il risultato del Pd nelle Europee che vedono i dem superare il 24% dei consensi. “E’ un gran risultato, è quello di chi ha fatto una campagna elettorale palmo a palmo, strada per strada. Quelle piazze piene e una campagna elettorale che parlava di salario, di lavoro mentre altri come la presidente del Consiglio parlavano o di sé stessi, o di ciliege. Il Pd che ritrova la piazza nel giorno in cui Berlinguer si sentì male, la Meloni parlava di ciliegie”, le parole del deputato del Partito democratico che ha aggiunto: “Oggi c’è una partita che si riapre nel paese, la sinistra ritrova un’anima, una vivacità e oggi c’è da costruire un sogno nuovo per l’Italia in particolare per quelle persone che oggi non sono andate a votare. Troppe: questo perché è il risultato di una politica che parla nei salotti ma non della vita delle persone”

