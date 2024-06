Appello di Fratoianni e Bonelli: "Abbiamo bisogno di un programma"

I leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli lanciano un appello a Pd, M5S e Azione. In conferenza stampa post voto europeo dal palco del Porto Fluviale si rivolgono direttamente agli altri partiti di opposizione: “Vogliamo dire a Elly Schlein e Giuseppe Conte: da domani questa responsabilità è collettiva. La costruzione di un’alternativa per questo Paese. Da domani senza Alleanza Verdi e Sinistra non comincia nemmeno la discussione. Siamo il perno della costruzione dell’alternativa” dice Fratoianni.

“Dobbiamo fare in modo che Avs diventi cerniera per evitare gli errori del passato. Schlein, Conte ma anche lo stesso Calenda devono capire dove sono stati compiuti gli errori. E gli errori sono stati pensare che potesse prevalere un punto di vista rispetto a un altro. Abbiamo bisogno di un programma, anche visionario”, aggiunge Bonelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata