I dati diffusi dal ministero dell'Interno

In Piemonte, dove gli elettori sono chiamati a votare per il nuovo presidente di Regione, alle 19 si è recato alle urne il 47,55% degli aventi diritto. Il dato definitivo delle 4.795 è reso noto dal ministero dell’Interno attraverso la piattaforma Eligendo. Alle ore 12 aveva votato il 29,2% degli elettori.

I seggi restano aperti fino alle 23. Tra i principali candidati alla presidenza ci sono il governatore uscente della Regione, Alberto Cirio, sostenuto da tutta la coalizione di centrodestra. Per il centrosinistra in campo c’è Gianna Pentenero, attuale assessora al Lavoro a Torino della giunta Lo Russo. La candidata per il Movimento 5 Stelle è Sarah Disabato, attuale capogruppo in Regione Piemonte. Poi Francesca Frediani, a capo di una lista indipendente di sinistra e Alberto Costanzo, per Libertà.

