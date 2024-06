Il leader di Azione: "Non rispondo a Borghi perché non mi abbasso a certi livelli"

“Le critiche a Mattarella? Non rispondo a Borghi perché non mi abbasso a certi livelli. Quanto a quello che dice la Lega segnalo che noi nella Costituzione abbiamo il recepimento dei trattati europei. I trattati europei recepiti hanno forza di legge. Non stiamo cedendo sovranità di nascosto. Ci stiamo integrando in un sistema che ha garantito pace, export del Made in Italy e possibilità per i giovani. Io non pretendo che Salvini e Borghi comprendano ciò anche perché non è neanche in grado di aprire il tappo di una bottiglia ma gli direi: lascia stare il Presidente della Repubblica perché tecnicamente io ritengo che tu non sia neanche degno di allacciargli la scarpa sinistra” così il leader di Azione Carlo Calenda a margine della conferenza stampa nella sede dell’Associazione della Stampa estera a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata