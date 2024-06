Con la premier anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano

Dopo la tradizionale parata militare su via dei Fori Imperiali per la Festa della Repubblica, la premier Giorgia Meloni con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha visitato al Vittoriano la mostra “L’ultimo ritratto: Mazzini e Lega, storie parallele del Risorgimento”. Presente anche la Direttrice del VIVE, Edith Gabrielli. L’esposizione, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è promossa e organizzata dal Ministero della Cultura e dal VIVE, d’intesa con l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. In mostra oltre sessanta oggetti, suddivisi fra sculture, dipinti, incisioni, fotografie, manoscritti, documenti inediti e cimeli mazziniani. Tra le opere principali esposte un busto di Giovanni Spertini, che raffigura Giuseppe Mazzini con la fascia recante uno dei suoi motti più celebri “Dio e il popolo”, recentemente acquisito dal Vittoriano, e il dipinto di Silvestro Lega dal titolo “Gli ultimi momenti di Giuseppe Mazzini”, proveniente dagli Stati Uniti, dal Museum of Art, Rhode Island School of Design di Providence. L’opera, una delle più iconiche del Risorgimento, è prestata temporaneamente grazie al lavoro del Ministro Sangiuliano, che si è impegnato a riportarla definitivamente in Italia.

