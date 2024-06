Così il ministro degli Esteri: "La giustizia deve fare il suo corso"

Antonio Tajani ha parlato anche dell’inchiesta sulla corruzione nelle Regione Liguria che vede coinvolto il governatore Toti, a margine alla seconda e ultima giornata del 53° Convegno Nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria, a Rapallo (Genova), presso l’Excelsior Palace Hotel. “La giustizia deve fare il suo corso, io sono sempre comunque garantista. Fi non fa parte della giunta ligure”, ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia. “Toti sicuramente saprà dimostrare la sua estraneità alle accuse – ha continuato – Non e’ in Forza Italia da tanti anni, ma noi riteniamo che tocchi a lui decidere se rimanere oppure no. Ma prima di emettere sentenze di condanna la magistratura deve dimostrare se ci sono dei colpevoli. E’ la magistratura che deve dimostrare se un cittadino è colpevole,non il cittadino che deve dimostrare la sua innocenza”.

