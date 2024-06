Il ministro dell'Agricoltura: "Se il consorzio decide di proporre qualcuno, significa che ha lavorato con loro molto bene"

“Non mi occupo di appalti al ministero e nemmeno di quelle che sono le questioni di carattere gestionale. Nemmeno ho dato la indicazione su alcun candidato, io personalmente sto facendo la campagna elettorale per Giorgia Meloni e per tutti i candidati delle nostre liste”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in merito alla lettera circolata su vari organi di stampa a firma del presidente del Consorzio Grana Padano all’interno della quale si invitavano gli associati che intendano votare Fratelli d’Italia a esprimere preferenze su alcuni candidati in particolare. Candidati che sarebbero stati, sempre stando alla lettera, indicati dalla segreteria dello stesso Lollobrigida. Il ministro ha parlato a margine del comizio conclusivo della campagna elettorale di Fratelli d’Italia a Roma in vista delle elezioni europee. “Lo leggo anche come un attestato di stima: se il più grande consorzio italiano decide di proporre alcuni candidati, significa che ha lavorato con loro molto bene”, ha aggiunto il ministro, precisando, come dichiarato dal Consorzio, che lo stesso negli anni precedenti aveva appoggiato un europarlamentare del Pd, Paolo De Castro, ora non più candidato. “Faccio politica da tanti anni e ho visto in tantissime occasioni le indicazioni in ogni partito di quelli che sono più vicini a quei mondi. È anche un dovere dei corpi intermedi”, conclude Lollobrigida.

