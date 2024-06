Il presidente della Repubblica al ricevimento in occasione della festa del 2 giugno

Brindisi nei giardini del Quirinale per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della festa del 2 giugno. Dopo l’esecuzione dell’inno d’Italia il capo dello Stato ha brindato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Mattarella ha poi fatto una passeggiata tra i viali dei giardini stringendo mani e salutando i tanti presenti in occasione del ricevimento.

