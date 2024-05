L’8 e il 9 giugno, oltre alle Europee, sono in programma le amministrative in circa 3.700 Comuni italiani

Circa 3.700 Comuni italiani sono chiamati ad eleggere un nuovo sindaco. Urne aperte sabato 8 (dalle ore 15 alle ore 23) e domenica 9 giugno (dalle ore 7 alle ore 23), quando si voterà anche per le elezioni Europee. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 23 e 24 giugno 2024.

L’elenco completo dei Comuni chiamati al voto

Tra i Comuni che devono scegliere un nuovo primo cittadino, e il conseguente Consiglio comunale, (l’elenco completo è consultabile sul sito del Ministero dell’Interno), ci sono 27 capoluoghi di Provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia. Sei di questi sono anche capoluoghi di Regione: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Alla lista si aggiungono anche i Comuni in cui i Consigli sono stati sciolti prima del 24 febbraio 2024.

Come si vota

Alle elezioni comunali 2024, come già successo in passato, la legge elettorale si differenzia a seconda del numero di residenti nel Comune. Per quelli con più di 15mila abitanti è in programma un primo turno, con possibilità di voto disgiunto (si può votare un candidato sindaco e una lista non collegata a lui), e se un candidato ottiene il 50% più uno dei voti validi viene eletto. Se invece nessuno raggiunge la maggioranza assoluta, si procede con un secondo turno e si va al ballottaggio con i due candidati che hanno preso più voti al primo turno.

Nei Comuni con meno di 15mila abitanti, si svolge un primo turno in cui è possibile il voto disgiunto. Viene eletto il candidato sindaco che ha preso la maggioranza dei voti, anche se non ha superato il 50% dei voti validi. Se c’è un solo candidato, viene eletto a condizioni che sia andato a votare almeno il 40% della popolazione, e che il candidato abbia ottenuto la metà dei voti validi. Per la prima volta, nel 2024 i sindaci nei Comuni sotto i 15mila abitanti potranno essere eletti anche per un terzo mandato, mentre quelli dei Comuni sotto i 5mila abitanti non avranno più alcun limite di mandati.

