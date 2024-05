Il leader di Azione pubblica un video tutorial sfottò in cui replica allo spot elettorale delle Lega

Carlo Calenda pubblica un video sfottò per mostrare a Salvini come si beve da una bottiglia di plastica nonostante i nuovi tappi non si stacchino più come imposto dalle nuove norme europee. “Non è più difficile di baciare un prosciutto”, spiega ironicamente il leader di Azione che fa vedere per due volte come appoggiare la bottiglia alle labbra senza difficoltà. Una risposta quella di Calenda allo spot elettorale della Lega contro le politiche ambientali europee, con riferimento in particolare a quella dei tappi di plastica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata