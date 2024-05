Sul tavolo gli interventi necessari per mettere in sicurezza la zona

I sindaci di Napoli, Pozzuoli e Bacoli a Palazzo Chigi per un incontro con il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Sul tavolo gli interventi necessari per mettere in sicurezza la zona dei Campi Flegrei, alle porte di Napoli, dopo le scosse sismiche degli scorsi giorni.

“Noi riteniamo di poter vivere nei Campi Flegrei perché sia l’Ingv che l’Osservatorio vesuviano parlano di crisi bradisismica con cui conviviamo da millenni, in particolare i nostri genitori, che hanno superato la fase degli anni 70 e 80 – spiega il sindaco di Bacoli Della Ragione – Chiediamo al governo un atto di responsabilità. Portando l’attenzione sui fabbricati privati, sui pubblici abbiamo fatto tanti interventi anti-sismici”.

Altro comune interessato è quello di Pozzuoli, a Palazzo Chigi il sindaco Manzoni: “Pozzuoli non si sposta. Conviviamo con il bradisismo da sempre e per questo c’è il decreto Campi Flegrei. Servono più attività e soprattutto più risorse per rendere il territorio più sicuro”. Secondo il sindaco di Napoli Manfredi: “Bisogna andare avanti con maggiore celerità sul percorso che era stato definito dal decreto Campi Flegrei, quindi completare rapidamente le valutazioni di vulnerabilità dell’edilizia privata e mettere risorse per il completamento degli interventi sull’edilizia pubblica”.

