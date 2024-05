Il segretario generale dell'Alleanza: "Al centro dell'incontro il rafforzamento dell'organizzazione politico-militare e gli aiuti a Kiev"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg. Al centro del colloquio, informa una nota di Palazzo Chigi, i temi di attualità dell’agenda atlantica nel contesto della preparazione del Vertice Nato di Washington in luglio. La premier, informa la nota, ha in particolare ribadito “l’aspettativa italiana che a Washington possano essere adottate decisioni concrete in risposta alle sfide caratterizzanti il fianco Sud, in coerenza con l’approccio a 360 gradi alla sicurezza euroatlantica previsto dal Concetto Strategico della Nato”.

Stoltenberg vede Meloni: “Al centro alleanza più forte e aiuti a Kiev”

“Il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha incontrato la prima ministra italiana Giorgia Meloni a Roma per discutere i preparativi per il vertice di Washington, compreso il lavoro per rafforzare ulteriormente la Nato e fornire maggiore sostegno all’Ucraina“. Lo scrive l’Alleanza atlantica sul suo profilo X.

“È un piacere incontrare la premier Giorgia Meloni a Roma – ha poi scritto Stoltenberg da suo profilo su X -. Abbiamo discusso dei numerosi contributi dell’Italia alla Nato e dei nostri preparativi per il vertice Nato di luglio. Quando i leader si incontreranno a Washington, prenderemo ulteriori decisioni per sostenere l’Ucraina, rafforzare le nostre difese e collaborare maggiormente con i partner”.

Great to meet PM @GiorgiaMeloni in Rome. We discussed #Italy's many contributions to #NATO, and our preparations for the NATO Summit in July. When leaders meet in Washington, we will take further decisions to support Ukraine, strengthen our defences, and work more with partners.

Stoltenberg: “Con Meloni discussa più equa condivisione degli oneri”

Il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, nel suo incontro a Roma con la prima ministra Giorgia Meloni, ha discusso dei preparativi per il vertice di Washington, compreso il lavoro per rafforzare ulteriormente l’Alleanza e ottenere una più equa condivisione degli oneri e fornire maggiore sostegno all’Ucraina. Lo riferisce la Nato in una nota.

Stoltenberg a Meloni: “Bene aiuti militari e garanzie per Ucraina”

Nel suo incontro a Roma con la premier Giorgia Meloni, il Segretario Generale ha elogiato il sostegno dell’Italia all’Ucraina, inclusa la fornitura di un sistema di difesa aerea Samp/T con la Francia. Lo riferisce l’Alleanza atlantica in una nota.

“L’Italia ha inoltre firmato – si legge nella nota – un accordo bilaterale sulla sicurezza con l’Ucraina, contribuendo a rafforzare le difese dell’Ucraina, a sostenere la sua industria degli armamenti e a contrastare le minacce ibride”.

“Il Segretario Generale ha elogiato Meloni per i numerosi contributi dell’Italia all’Alleanza, inclusa la leadership del gruppo tattico della Nato in Bulgaria e il contributo delle forze ai gruppi tattici in Ungheria e Lettonia. L’Italia partecipa regolarmente anche al Baltic Air Policing e alle operazioni marittime della Nato. Stoltenberg ha ringraziato l’Italia per il suo impegno nella missione di mantenimento della pace della Nato KFOR in Kosovo e nella missione di formazione della Nato in Iraq. Ha inoltre accolto con favore il ruolo chiave dell’Italia nello sviluppo dell’approccio della Nato nei confronti del suo vicinato meridionale”.

