L'incontro non era incluso nell'agenda della settimana diramata nei giorni scorsi da Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni martedì sarà in visita ufficiale in Libia. Secondo quanto si apprende da fonti libiche la premier incontrerà a Tripoli il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba. L’incontro non era inserito nell’agenda della settimana diramata nei giorni scorsi da Palazzo Chigi.

