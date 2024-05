Schlein: "Basta morti, politica deve fare molto di più"

Il cordoglio della politica per l’ennesima strage sul lavoro a Casteldaccia nel Palermitano, dove cinque operai sono morti e un altro è gravissimo a causa delle esalazioni tossiche mentre stavano eseguendo dei lavori nelle fognature. In un post sul suo profilo X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto che “sconvolge la notizia degli operai coinvolti nel tragico incidente avvenuto a Casteldaccia, nel palermitano. Alle famiglie delle vittime il mio profondo cordoglio, unitamente al sentimento di vicinanza verso il lavoratore che si trova attualmente nel reparto di Rianimazione all’ospedale Policlinico di Palermo. Sia fatta piena luce su questa tragedia“.

Dalla leader del Partito Democratico, Elly Schlein, arriva invece un appello alla politica per fare di più affinché incidenti come questo non si ripetano. “Un’altra tragedia oggi in Sicilia, a Casteldaccia cinque operai morti e uno in situazione molto grave. Il primo pensiero naturalmente va a loro, alle loro famiglie, ed è un pensiero di forte vicinanza, ma non basta, non può bastare. Non possiamo trovarci ogni volta davanti ad una morte sul lavoro, davanti ad una morte di stage a ribadire che la sicurezza sul lavoro non è una priorità tra le tante, è la priorità, perché se siamo una Repubblica fondata sul lavoro come scrive la Costituzione, bisogna essere conseguenti. E bisogna che tutte le istituzioni mettano in campo il massimo impegno per dire basta a questa strage quotidiana di lavoratrici e lavoratori”, ha dichiarato. “Bisogna investire molto di più sulla prevenzione, sulla formazione, sull’assunzione del personale che può fare i controlli, responsabilizzare le aziende. Insomma, la politica può e deve fare molto di più davanti a questa tragedia quotidiane, per cui noi continueremo a batterci in questa direzione“, ha concluso.

