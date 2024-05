Nell'incontro tra i due leader la necessità di fornire assistenza umanitaria ai civili di Gaza

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a palazzo Chigi il re di Giordania, Abdullah II Ibn Al Hussein. I due, informa Palazzo Chigi, hanno discusso della situazione in Medio Oriente, “auspicando che gli sforzi diplomatici in corso per un cessate il fuoco sostenibile e il rilascio dei prigionieri, in linea con la Risoluzione 2728 del Consiglio di Sicurezza ONU, abbiano presto successo”. Meloni e Abdullah II, prosegue il comunicato, si sono concentrati sulla situazione umanitaria con Meloni che ha espresso “forte apprezzamento per il ruolo cruciale svolto dalla Giordania in questo ambito”, ribadendo l’impegno italiano “nel fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza, anche in cooperazione con la Giordania”. Richiamando la Dichiarazione dei Leader G7 del 14 aprile, la presidente del Consiglio ha ribadito “la necessità di continuare a lavorare a una de escalation a livello regionale”. Meloni, inoltre, ha accolto l’invito di re Abdullah di recarsi in Giordania.

Abdullah II incontra Mattarella, focus su soluzione due Stati

Il re di Giordania è stato anche ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra i temi dell’incontro una soluzione politica per i due Stati di Israele e Palestina e i modi per assicurare la stabilità della regione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata