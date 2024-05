Il segretario generale della Uil a Monfalcone: "Chiediamo al governo di aumentare gli investimenti per le ispezioni, di superare le gare al massimo ribasso"

Sul fronte della sicurezza sul lavoro “chiediamo al governo di fare di più, di aumentare gli investimenti per le ispezioni, di superare le gare al massimo ribasso. E a Meloni io chiedo: cara Presidente, non parliamo di lavoro solo qualche ora prima del 1 maggio, parliamone tutto l’anno. Chiudiamoci nella Sala Verde di Palazzo Chigi finché non troviamo una soluzione“. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dal palco del 1 maggio sindacale, quest’anno a Monfalcone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata