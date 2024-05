Il presidente del Senato in occasione della Festa dei Lavoratori esprime la sua "vicinanza ai familiari delle tante, troppe vittime"

“In occasione del 1° maggio, Festa dei lavoratori, desidero esprimere la mia soddisfazione per i dati relativi alla crescente occupazione, ma anche e soprattutto la mia affettuosa vicinanza ai familiari delle tante, troppe vittime sul lavoro. La sicurezza è un tema di cruciale importanza, per il quale tutti dobbiamo sentire la necessità di fare il massimo affinché venga sempre garantita l’opportuna prevenzione. Mai ci abitueremo al dolore per simili tragedie: le morti sul lavoro sono inaccettabili”. Lo scrive sui suoi canali social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

