Il ministro: "L'obiettivo è completarla nella prima metà del prossimo decennio"

Si è concluso a Venaria Reale (Torino) il G7 Clima, energia e ambiente. Tra i temi affrontati, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente italiano Gilberto Pichetto Fratin in conferenza stampa dopo il vertice, quello del percorso e degli obiettivi per raggiungere l’uscita dal carbone come fonte di energia. “Abbiamo affrontato tanti temi, moltissimi i punti sviluppati e diversi gli obiettivi raggiunti. Metto l’accento su un punto importante che ha visto un impegno forte di alcune delegazioni con un dibattito rilevante. Sappiamo bene che il carbone è una delle fonti di maggiori emissioni climalteranti. Su questo grazie in particolare al lavoro notevole da parte di tutti i paesi e degli amici che rappresentano il Giappone” è stato raggiunto “un obiettivo di uscita nella prima metà del prossimo decennio” ed “è la prima volta che si indica almeno un percorso e un obiettivo“, ha detto il ministro.

