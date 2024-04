Foto da X

Opposizioni all'attacco, Bonelli: "Questa è la conferma della svolta autoritaria nel nostro Paese"

Prima hanno preso parte al panel dal titolo ‘Forte, libera e sovrana – Politica estera comune e difesa della libertà europea’, poi al termine si sono concessi alle foto di rito, mostrando però sul palco la maglietta di Fratelli d’Italia con sopra lo slogan del partito per le elezioni europee ‘L’Italia cambia l’Europa’. I protagonisti di quanto accaduto ieri a Pescara, nel corso della kermesse del partito della premier Giorgia Meloni, sono Bruno Frattasi (direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale) e Stefano Pontecorvo (presidente di Leonardo).

Protestano le opposizioni

La foto di gruppo sul palco, assieme agli altri protagonisti del panel (tra cui il ministro della Difesa, Guido Crosetto), ha fatto il giro del web innescando però la protesta da parte dell’opposizione che oggi è andata all’attacco. “È già inopportuno che due persone che ricoprono due ruoli delicati come quello di direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza e di presidente di Leonardo partecipino alla convention che lancia la campagna per le europee di Fratelli d’Italia. Che poi si facciano fotografare con la maglietta che riporta lo slogan della campagna elettorale significa non avere il senso della decenza – le parole del senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri e Difesa a Palazzo Madama –. Bruno Frattasi e Stefano Pontecorvo, un prefetto e un diplomatico: due servitori dello Stato da cui ci si aspetterebbe ben altro stile. Cosi come dovrebbe ben sapere il Ministro Crosetto che ruoli di quella delicatezza vanno preservati dalla contesa politica e dallo spettacolo andato in scena oggi. Indecoroso. Ci aspettiamo spiegazioni in parlamento”.

Italia Viva: “Presenteremo un’interrogazione al Senato”

Sulla stessa lunghezza d’onda Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato: “Le prese di posizione di Bruno Frattasi e Stefano Pontecorvo a favore di FdI sono l’ennesimo brutto segnale di una campagna elettorale in cui sembra smarrito il rispetto della più elementare grammatica istituzionale. Dopo i generali che si candidano rimanendo nell’Esercito, i magistrati politicizzati in servizio permanente, ci mancavano i prefetti e i diplomatici che si mettono a fare campagna elettorale con il capo della cybersicurezza nazionale e un manager di Leonardo schierati in modo spudorato al fianco del governo e del partito della Premier. Per capire come una così grave stortura sia stata possibile, il gruppo di Italia Viva presenterà al Senato un’interrogazione“. Critico anche Angelo Bonelli di Avs: “Quello che è accaduto a Pescara dove i due manager di Stato, Bruno Frattasi e Stefano Pontecorvo, hanno indossato la maglietta elettorale di Fratelli d’Italia è la dimostrazione di come ormai Giorgia Meloni stia trasformando lo Stato in una succursale di Fratelli d’Italia: sono ormai due facce della stessa medaglia”. “Questa destra è pericolosa per la democrazia, perché non rispetta principi fondamentali della separazione dei ruoli dello Stato da quelli del partito che governa l’Italia. Questa è la conferma della svolta autoritaria nel nostro Paese. Lunedì presenterò una mia interrogazione alla Presidente del Consiglio su questi episodi di Pescara”, conclude Bonelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata