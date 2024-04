E' quanto si apprende da fonti della presidenza della Camera

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha disposto un raddoppio dei tempi previsti per la discussione sulle linee generali del disegno di legge sull’Autonomia differenziata che spettano a ciascuno dei gruppi e alla componente politica del gruppo Misto. E’ quanto si apprende da fonti della presidenza della Camera. Il tempo complessivo sarà pari a oltre nove ore e, se necessario, il dibattito potrà proseguire anche nella giornata successiva a lunedì 29 aprile.

Schlein: “Meloni e Tajani sotto schiaffo Lega”

“Quanto sta accadendo in commissione Affari costituzionali della Camera conferma che la maggioranza è sotto schiaffo della Lega. Meloni e Tajani non hanno agibilità politica se non accettano i diktat secessionisti di Salvini”, ha detto la segretaria del partito democratico Elly Schlein. “Fratelli d’Italia e Forza Italia stanno accettando in silenzio una riforma che stravolge l’assetto istituzionale dello Stato e aumenta le disparità tra i cittadini perché è in gioco la tenuta stessa del governo. Quanto sta accadendo è molto grave. Non è accettabile che ogni volta che vanno sotto su un emendamento ripetano la votazione. Non c’è rispetto del Parlamento. Stanno imponendo una vera e propria dittatura della maggioranza che non riconosce più neanche il ruolo delle istituzioni democratiche. Altro che patrioti qui siamo al mercato. Altro che patrioti qui siamo al mercato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata