Il segretario Uil al flash mob a Napoli

“1.040 morti e 500mila feriti in un anno hanno necessità di giustizia. I processi non si svolgono e spesso in seconda istanza rischiano di andare in prescrizione. Noi chiediamo una Procura speciale, chiediamo che nel nostro ordinamento venga inserito l’omicidio sul lavoro”. Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil in piazza Plebiscito a Napoli durante il flash mob per denunciare il dramma delle morti sul lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata