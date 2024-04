Il presidente della Campania: "Gli ricordo che ci sono 60 mln del Pnrr bloccati"

“Musumeci è una persona perbene, magari fa un po’ di propaganda perché si vota a Baia (Bacoli) nella giornata in cui facciamo le esercitazioni con la Protezione Civile. La Regione ha un altro ruolo, quello di aggiornare i piani di sicurezza, lo abbiamo fatto in modo particolare per quanto riguarda la Sanità. Per quanto riguarda i trasporti la prossima volta che viene Musumeci gli ricordi che ci sono 60 milioni di euro del Pnrr della Campania che servono per le vie di fuga dei Campi Flegrei ma sono bloccati”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervistato a margine dell’evento “La Napoli che verrà” di Ferrovie dello Stato presso l’Unione Industriali di Napoli.

