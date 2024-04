Così lo scrittore intervenuto a un incontro a Milano

“Spostare dal piano delle argomentazioni, del confronto, al piano personale parlando di questioni economiche, quasi come se fossi un estorsore è fascista”. Lo ha detto lo scrittore Antonio Scurati, intervenuto all’incontro “Come sta la democrazia”, alla Fondazione Feltrinelli di viale Pasubio a Milano. “Io ho toccato con mano degli ultimi giorni, anche se in precedenza non sono mancate occasioni in questi ultimi 19 mesi, anche per me, come per molti altri – ha affermato – di subire l’oltraggio, l’aggressione verbale, la denigrazione da parte degli esponenti del governo e delle istituzioni, giornalisti squadristi e fiancheggiatori”.

