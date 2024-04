"C'è grande soddisfazione da parte del centrodestra", ha affermato il governatore rieletto

Vito Bardi si presenta davanti ai giornalisti all’indomani della vittoria alle Regionali in Basilicata. “Vorrei sottolineare alcuni dati che credo siano significativi. C’è grande soddisfazione da parte del centrodestra perché la distanza tra le due coalizioni è di ben 14 punti percentuali e credo questo sia un dato rilevante che deve far riflettere. Poi rispetto alle elezioni del 2019 in termini assoluti si tratta di oltre 28mila voti in più. Il centrodestra rispetto al 2019 registra un incremento nell’area di consenso dei partiti di centrodestra che va dal 34,2 % al 40,7 %. Anche qui un incremento considerevole. Un dato da segnalare è la crescita di Fratelli d’Italia che passa dal 6 % al 17 % e il significativo incremento di Forza Italia che passa dal 9% al 13%”, ha detto durante una conferenza stampa il presidente rieletto.

“Apporto significativo è stato dato da Azione con Calenda con 7,51% e da Leone di centro con il 2,4%. Apporto altrettanto significativo è stato dato dalla lista che appoggiava me presidente, Orgoglio Lucano, che raggiunge il 7,9% e la Vera Basilicata. È evidente che il successo elettorale di questa elezione derivi proprio da questa coalizione allargata”, ha aggiunto Bardi.

