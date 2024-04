Così l’ex segretario del Pd a margine di un incontro all’Università Statale di Milano

A proposito della candidatura della segretaria del Pd, Elly Schlein, alle Europee, “capisco molto bene quello che dice Prodi, non posso dire certo di non condividere l’idea, però adesso è il momento di tirare. Schlein si è messa al servizio di queste liste, come si vede, non è che dà l’idea di un comando o di una corsa solitaria. Si è messa là dove c’era bisogno e, quindi, nell’insieme ha dato il segno di una volontà di combattere uniti e con la disponibilità di tutti, a cominciare da me che sono un pensionato volontario”. Lo ha detto l’ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, a margine di un incontro all’Università Statale di Milano.

