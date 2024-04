Lo scrittore ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo che fa', sul Nove: "Per anni siamo stati bersaglio"

Roberto Saviano attacca il governo Meloni e la Rai dopo le polemiche di questi giorni, accese ulteriormente dal caso di censura ai danni dello scrittore Antonio Scurati. Quest’ultimo avrebbe dovuto leggere un monologo per il 25 aprile a ‘Che Sera’, programma di Rai3 condotto da Senera Bortone. “Per anni siamo stati bersaglio. Meloni chiude Atreju dicendo che io guadagnavo parlando di camorra. Il messaggio che loro hanno sempre cercato di dare è ‘non li ascoltate, lo fanno per soldi’. Il loro obiettivo è impedire il tuo lavoro, impedire la ricerca, toglierti spazio“, ha detto il 44enne di Napoli ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo che fa’, sul Nove. “L’antifascismo è riconosciuto almeno dalla parte democratica di questo Paese, l’antimafia no. È scivoloso, momentaneo. Insider, che io ho realizzato, prodotto, registrato e presentato ai palinsesti, è stato fermato per vendetta. Il governo decide con me di fermarmi, di bloccarmi, anche le ospitate tv. Il messaggio è: se vi comportate come lui, farete la sua fine. Il messaggio passa attraverso il mio corpo. Gli altri pensavano ‘va beh è un problema suo, succede a lui, non succederà a noi'”, ha aggiunto. “Loro non vogliono dichiararsi antifascisti, ma afascisti. Vogliono far passare il messaggio che alcuni elementi di quella gestione sono positivi”.

