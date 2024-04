“È in corso una valutazione seria”, specifica il ministro

“Incomprensioni? No, assolutamente”. Così Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo alle domande dei cronisti delle valutazioni fatte dal suo dicastero sul Ponte sullo Stretto, a margine dell’evento dedicato alla “Giornata nazionale della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico”.

“È in corso una valutazione seria da parte della commissione. Devo dire che è tutto ordinaria la richiesta di chiarimenti”, specifica il ministro dell’ambiente e della transizione ecologica, che preferisce però lasciare le valutazioni sulle tempistiche al ministero dei trasporti. “Se politicamente resta un’infrastruttura da perseguire per il governo? Sì. Era nel programma di Forza Italia nel 1994. Per noi è un’infrastruttura importante”, conclude Pichetto Fratin.

