Nota congiunta dei due candidati del centrosinistra che andranno divisi al primo turno elettorale

“Confermiamo la nostra volontà di restare entrambi in campo in vista dell’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno. Non vi è altro modo, a questo punto, per mobilitare nella sfida elettorale l’intero fronte democratico e progressista impegnato, da mesi, a sostegno dell’uno e dell’altro”. Lo dichiarano, in una nota, congiunta Michele Laforgia e Vito Leccese, candidati sindaco a Bari.

“Anche se andremo divisi al primo turno, vogliamo ribadire con forza che siamo entrambi dalla stessa parte, alternativa a una destra arrogante, priva di argomenti, retrograda in materia di diritti, giustizia sociale e ambientale. Una destra a trazione leghista, che con lo scellerato progetto di autonomia differenziata mortifica i territori e le comunità del sud del nostro Paese”.

“Nelle prossime ore proporremo pertanto alle forze politiche che sostengono le nostre candidature un patto che preveda l’impegno comune a garantire la trasparenza di tutte le liste, il sostegno reciproco in caso di ballottaggio e, qualora uno fra noi venga eletto sindaco, la disponibilità a costruire una squadra di governo che valorizzi le esperienze e le competenze di entrambi gli schieramenti”.

Conte: “Ok sostegno a chi va a ballottaggio tra Laforgia e Leccese”

A Bari Laforgia e Leccese vanno separati ma con l’accordo poi al ballottaggio di supportare chi dei due può arrivare. È la soluzione migliore in questo momento? “Noi abbiamo sempre lavorato per mantenere un’unità, ovviamente su presupposti e obiettivi condivisi e su presupposti di legalità, di rafforzamento e ovviamente anche di rinnovamento. Questa proposta dei candidati è una proposta che conoscevamo e quindi noi la appoggiamo“. Così il leader del M5S Giuseppe Conte in un punto stampa a Val D’Agri (Potenza).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata