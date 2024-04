Così la premier a margine del Vinitaly a proposito della situazione nella regione

“Credo che chiunque sia ragionevole in questo momento debba essere preoccupato, ma credo anche che dobbiamo essere molto lucidi. Penso che bisogna fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per evitare possibili escalation, e mi pare che anche nella riunione del G7 che si è tenuta ieri, che abbiamo convocato immediatamente, si sia ribadita questa necessità di fare tutti la nostra parte per dialogare con tutti gli attori interessati, e passare messaggi di responsabilità”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della 56esima edizione del Salone internazionale dei vini e distillati (Vinitaly) a Veronafiere, a proposito della situazione in Medioriente. “Abbiamo ribadito come governo italiano, ma anche come presidenti del G7, la nostra ferma condanna all’attacco iraniano contro Israele. Credo però che sia molto importante lavorare per una de-escalation, perché un’escalation di un conflitto all’interno di quella regione tutti quanti ci rendiamo conto che potrebbe avere conseguenze molto significative. In ogni caso sono stata contenta dell’unità di intenti che ho letto tra i leader del G7”.

