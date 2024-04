Il capo dello Stato ha sentito il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, esprimendogli il suo cordoglio

Il lutto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo l’esplosione nella centrale idroelettrica del lago di Suviana in cui hanno perso la vita almeno quattro operai. Il capo dello Stato si è messo in contatto con il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini dal quale ha assunto informazioni sulla tragedia. Ha espresso il suo cordoglio per gli operai deceduti e solidarietà ai feriti, alle famiglie e ai colleghi di lavoro delle vittime, auspicando che sia fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente. Lo rende noto il Quirinale.

