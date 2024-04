La cerimonia si è svolta al Portico d'Ottavia, nel cuore del quartiere ebraico della Capitale

Taglio del nastro da parte del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida alla terza edizione del Festival del carciofo romanesco. La cerimonia al Portico d’Ottavia, nel cuore del quartiere ebraico della Capitale. “Una cucina che nasce dalla capacità di partire da prodotti spesso molto semplici per poi arrivare a un prodotto in grado di attrarre persone e turismo“, ha affermato il ministro. “Molti infatti vengono proprio in alcune zone della città per assaggiare le produzioni locali come il carciofo alla giudia che è un punto di riferimento per il ghetto. Un elemento che ci convince ancora di più a investire sulle nostre potenzialità”.

