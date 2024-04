Il presidente M5S: "Accusarci di slealtà offende il popolo che ha creato il Movimento"

“Schlein cambi il Pd come aveva promesso, prima che il Pd cambi lei“. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle, in una intervista al ‘Corriere della Sera’.

“Accusarci di slealtà offende il popolo che ha creato il M5S e che, dal 2009, ha fatto del principio della legalità la nostra stella polare. Per noi non sono in gioco delle beghe tra partiti o tra leader, è in gioco la sostanza politica. Si tratta di rinnovare la classe dirigente per costruire qualcosa di diverso dall’Italia che non ci piace. Non possiamo fare spallucce e questo per noi vuol dire essere leali con i cittadini – ha aggiunto – Se ci siamo sentiti dopo la rottura di Bari? No, in queste ore non ci siamo sentiti”.

Per Conte “le sorti dell’area del campo progressista non dipendono solo da noi, ma anche da quel che vorrà fare Schlein – ha concluso – Vuole perseguire gli impegni presi con la comunità che l’ha investita segretaria, per trasformare il Pd? O finirà trasformata dal Pd?”.

