Il capo dello Stato in collegamento con la Bologna Children's Book Fair

Sergio Mattarella in collegamento video con la Bologna Children’s Book Fair, la fiera internazionale di editoria per bambini che si è aperta lunedì e vede la partecipazione di 1500 espositori da circa 100 Paesi e regioni del mondo. “Il valore del libro va molto oltre il processo di ideazione, produzione e posa in commercio. Perché il libro è strumento irrinunciabile di sapere e di crescita, una fonte di valori, di speranze, di sogni. È quindi importante che anche i bambini si appassionino alla lettura e trovino familiarità con i libri, imparando a conoscere, discutere, rispettare, condividere, iniziando a esercitare la critica e il giudizio”, ha sottolineato il capo dello Stato.

