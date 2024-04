Il capogruppo al Senato di Forza Italia a margine dell'assemblea romana del partito

“Le vicende di Bari e Torino confermano il degrado morale in cui si trova il Pd. Siamo garantisti ma i fatti sono eclatanti. I grillini stanno certificando questa insostenibilità con una rottura grave, noi non possiamo non registrare questo dato di fatto. Auguriamo a chi è invischiato nelle indagini di dimostrare la sua estraneità ma ribadiamo che il Pd sui territori con una politica di arroganza e clientelismo ha gonfiato i suoi consensi e forse le modalità con cui li ha gonfiati non sempre sono state rispondenti a quei criteri di cui la Schlein parla. Facciano una riflessione su cosa Emiliano, Decaro e gli altri hanno fatto in questi anni. Quando la gente si sposta da una parte all’altra lo fa perché catturata dalle idee di Emiliano o Decaro o perché il potere è attrattivo? E non aggiungo altro. Il caso Puglia è la dimostrazione della degenerazione del potere di una certa sinistra. Credo che Emiliano, Decaro e il loro partito dovrebbero fare una riflessione e forse Emiliano andare a raccontare in Procura cosa forse si è detto con i parenti dei boss, a fin di bene sicuramente ma nei luoghi sbagliati”. Così il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, a margine dell’assemblea romana del partito.

