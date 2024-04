L'attuale direttore del museo di Capodimonte a Napoli ed ex direttore delle gallerie degli Uffizi ha sciolto la riserva

Eike Schmidt, attuale direttore del museo di Capodimonte a Napoli ed ex direttore delle gallerie degli Uffizi ha sciolto la riserva e ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Firenze per la coalizione di centrodestra. Lo ha fatto incontrando i giornalisti nei pressi di piazza della Signoria.”Oggi, 6 aprile 2024, non soltanto celebriamo il compleanno di Raffaello Sanzio – ha detto Schmidt -, ma sciolgo la riserva, mi candido. Oggi stesso chiederò ai partiti del centrodestra di sostenere questa campagna elettorale”.

“Da luglio dello scorso anno, quando è venuto fuori che il mio secondo mandato alla direzione degli Uffizi non era rinnovabile, ci sono dei fiorentini che mi fermano per strada incoraggiandomi a candidarmi a sindaco – ha raccontato – Ho chiesto a loro cosa deve essere fatto meglio rispetto ad adesso e quali sono i loro problemi e ho raccolto nel tempo tutta una serie di osservazioni su problemi oltre a quelli che ho visto io in prima persona, sia nel centro che negli altri quartieri”.

Il candidato sindaco del centrodestra ha poi spiegato che a sostenerlo “ci sono anche due liste civiche, che potrebbero fondersi insieme” e “oggi pomeriggio ho un appuntamento per finalizzare la formazione di questa o queste liste civiche e per finalizzare anche il programma al quale molti amici hanno già lavorato insieme a me nei ritagli di tempo quando ero a Firenze. Presto farò sapere data e luogo in cui annuncerò il programma definitivo”.

Per quanto riguarda il suo attuale incarico di direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte, Schmidt ha detto: “La settimana prossima tornerò a Napoli perché tra le prime cose che farò in vista della campagna elettorale ci sarà chiedere l’aspettativa, ben prima dei termini di legge dei 45 giorni. Serviranno alcuni giorni perché mi venga concessa dal ministero, e da metà aprile credo che sarò al cento per cento sul campo qui a Firenze”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata