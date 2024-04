Il presidente M5s a margine di un comizio nel capoluogo pugliese

La nuova bufera giudiziaria che piomba su Bari spacca Pd e M5S, e manda a monte le primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra che avrebbero dovuto tenersi domenica. “Per il M5s non ci sono le condizioni per svolgere serenamente le primarie, riteniamo di dover rafforzare la candidatura di Michele Laforgia, ci confronteremo con le altre forze della coalizione per cercare di affrontare la campagna elettorale per Bari nel segno di un nuovo inizio”, spiega il presidente 5 Stelle Giuseppe Conte a margine di un comizio a Bari.

